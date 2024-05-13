Sivas'ta engellilere yangın eğitimi verildi

Sivas Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engeli bireylere yönelik yangın eğitimi vererek tatbikat yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen etkinliğe katılan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu belirterek, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için hassasiyetle çalışacaklarını ifade etti.

Sivas Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını ve bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti: