Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kardeşler Mahallesi'nde yazıhane olarak kullanılan bir dükkanda aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen C.K. ile Sadullah Kaya (33) ve M.Ö. (50) karşılaştı.

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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