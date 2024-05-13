Sivas merkezli sahte engelli raporu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Sivas merkezli 12 ilde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından yürütülmekte olan planlı soruşturma kapsamında çok sayıda engelli sağlık kurulu raporlarının organize bir şekilde sahte olarak düzenlendiğini tespit etti.

Şüphelilerin sahte engelli raporları ile emekli oldukları, engelli istihdamı kapsamında işe başladıkları, askerlik hizmetlerinden muaf oldukları, vergi indirimlerinden yararlandıkları, yaşlılık aylığı aldıkları, çeşitli sosyal yardımlardan yararlandıkları ve kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattıklarını tespit eden polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi.