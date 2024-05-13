Sivas'ta "Minik Hamleler Projesi" ile 38 anaokulunda satranç sınıfı oluşturulacak

Sivas'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan "Minik Hamleler Projesi" işbirliği protokolü kapsamında, 38 anaokulunda satranç sınıfı oluşturulacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İş Bankasının desteğiyle yapılacak sınıflarda minik öğrenciler satrançla tanışmış olacak.

Tarihi valilik binasında gerçekleştirilen protokol için imza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Satranç Federasyonu Genel Sekreteri Fırat Yalçın ve Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Yıldırım katıldı.

Törende konuşan Şimşek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Akıl ve zeka oyunları içerinde satrancın özel bir yerinin olduğunu belirten Şimşek, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gören bu sporun, özellikle Türkiye Satranç Federasyonumuzun başarılı çalışmaları ile çok daha geniş kitlelere ulaştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında, 38 anaokuluna satranç sınıfı kazandıracaklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz ve İş Bankasının destekleriyle yavrularımız, minicik elleri ve minik hamleleriyle bu spor ile tanışmış olacaklar. Okullarımıza kazandırılan bu nitelikli alanlar şüphesiz çocuklarımızın çok yönlü gelişimleri için son derece önemli. Bu gelişime katkı sunan Türkiye Satranç Federasyonumuza, Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve projenin sponsorluğunu üstlenen İş Bankasına bir kez daha teşekkür ediyor, satranç sınıflarımızın şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."