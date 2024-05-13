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        Sivas'ta hayırsever desteğiyle 12 derslikli okul yapılacak

        Sivas'ta bir hayırsever tarafından 12 derslikli okul yaptırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 18:40
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        Sivas'ta hayırsever desteğiyle 12 derslikli okul yapılacak
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        Sivas'ta bir hayırsever tarafından 12 derslikli okul yaptırılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kullanım ömrünü tamamladığı için yıkımı gerçekleştirilen 12 derslikli Kılıçarslan İlkokulu, "Eğitime Hayat Verenler Projesi" kapsamında hayırsever Burhan Haksever'in destekleriyle yeniden yapılacak.

        Okul yapımı için tarihi Valilik binasında düzenlenen protokol töreninde konuşan Vali Yılmaz Şimşek, eğitimin herkesin ortak paydası olduğunu belirtti.

        Sivas'ın eğitimde fiziksel altyapı olarak ülkenin en önde gelen illerinden biri olduğunu aktaran Şimşek, derslik başına düşen öğrenci istatistiklerinin bunun en iyi göstergesi olduğuna dikkati çekti.

        Sivas Valiliği himayesinde başlatılan "Eğitime Hayat Verenler Projesi" ile iş insanlarını eğitimi desteklemeye teşvik ettiklerini vurgulayan Şimşek, hayırsever Burhan Haksever'in yüzde 100 hibesi ile okulu yerinde yeniden inşa edeceklerini belirtti.

        Şimşek, hayırseverlerin katkıları ile il genelinde 58 okulun yaptırıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "59'uncu okulumuz Burhan beye nasip oldu. Eğitime Hayat Verenler arasında kendisini görmekten büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Önümüzdeki günlerde inşallah Eğitime Hayat Verenlerimizle bir buluşma gerçekleştireceğiz. Sivas’a yeni okullar kazandırmak ve eğitimde nitelikli bir dönüşümü sürdürmek için hayırseverlerimizle güç birliği içerisinde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

        Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener de hazır bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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