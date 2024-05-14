Sivas'ta 1 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan cinayet zanlısı tutuklandı

Sivas'ta bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şüpheli C.K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kardeşler Mahallesi'nde yazıhane olarak kullanılan bir dükkanda aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen C.K. ile Sadullah Kaya (33) ve M.Ö. (50) karşılaşmış, taraflar arasında çıkan tartışmada C.K. tabancayla Kaya'yı olay yerinde öldürmüş, M.Ö'yü ise göğsünden yaralamıştı.