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        Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:44
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        Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        M.T. (33) idaresindeki 58 AK 799 plakalı hafif ticari araç ile Y.S. (63) yönetimindeki 06 BKG 464 plakalı otomobil, Akçasu köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerin yara almadığı kazada, hafif ticari araçta bulunan M.T. (66) ve H.T. (60) ile otomobildeki Z.S. (59) ve M.S. (67) yaralandı.

        Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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