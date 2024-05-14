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        Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Toparlı Sivas'ta öğrencilerle buluştu

        Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, 747. Türk Dil Bayramı etkinlileri kapsamında Sivas'ta öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:58 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:58
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        Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Toparlı Sivas'ta öğrencilerle buluştu
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        Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, 747. Türk Dil Bayramı etkinlileri kapsamında Sivas'ta öğrencilerle bir araya geldi.

        Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 747. yıl dönümünde Bahçeşehir Koleji Sivas Kampüsü'nde öğrencilerle buluşan Toparlı, Türkçe'nin güzelliklerine dikkati çekti.

        Toparlı, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

        Kolejin Sivas Kampüsü Müdürü Yasin Ziya Gürsan, katılımlarından dolayı Toparlı'ya kitap hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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