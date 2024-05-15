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        Suşehri'nde "Sağlık için Hareket Et" yürüyüşü düzenlendi

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Sağlık için Hareket Et" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:38
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        Suşehri'nde "Sağlık için Hareket Et" yürüyüşü düzenlendi
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Sağlık için Hareket Et" etkinliği kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen yürüyüş, Hükümet Konağı önünde başlayarak eski belediye binası önünde sona erdi.

        Sağlık personeli ile yürüyüşe katılan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, sağlıklı yaşam için hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

        Sağlıklı yaşam bilincinin artırılması adına etkinliğin önemli olduğunu belirten Kayaoğlu, "Birlikte sağlık ve hareket dolu günler için adım atmaya devam edeceğiz. Bu gibi etkinliklerimizi sadece ilçe merkezinde değil, doğal ortamlarda da yapmayı hedefliyoruz." dedi.

        Kayaoğlu, programı tertip eden sağlıkçılara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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