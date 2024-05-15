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        Şarkışla'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:12
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        Şarkışla'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

        Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kutsal topraklara gidecek adayların heyecanını kendisinin de yaşadığını söyledi.

        Hacı adaylarının kutlu bir yolculuğa çıktığını belirten Öztürk, "İnşallah orada hem İslam alemi hem de devletimiz için dua edersiniz. Allah bu yola gitmeyi gönlünden geçiren herkese nasip etsin." dedi.

        Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ise kutsal topraklara giden hacı adaylarına iyi yolculuklar diledi.

        İlçe Müftüsü Tayyip Koçer'in yaptırdığı duanın ardından hacı adayları kutsal ​​​​​​​topraklara uğurlandı.

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