Suşehri'nde kavşak ve refüjler çiçeklendirildi

Peyzaj çalışmalarına önem verdiklerini aktaran Kayaoğlu, "Amacımız güzel ilçemize güzel çalışmalar yapmaktır. Dikilen çiçekleri ve ağaçları korumak ise tüm halkımızın görevidir." diye konuştu.

Suşehri'nin güzel görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Kayaoğlu, "İlçemiz genelinde başlattığımız yeşillendirme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Parklarda, mezarlıklarda ve kavşaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta yaz mevsimine uygun çiçek fidelerini ilçemizin çeşitli bölgelerine diktik." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.