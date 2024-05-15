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        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:35 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:35
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        Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Suşehri Kaymakamı ve Akıncılar Kaymakam Vekili Ahmet Korkmaz başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclis Üyeleri Murat Başaran ve Osman Kurak, İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

        Toplantıda, 2024 yılı yatırım programları ile köylerin sorunları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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