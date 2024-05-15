Akıncılar'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Suşehri Kaymakamı ve Akıncılar Kaymakam Vekili Ahmet Korkmaz başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclis Üyeleri Murat Başaran ve Osman Kurak, İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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