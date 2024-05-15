Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları ve dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.
İstanbulspor ile EMS Yapı Sivasspor, 17 Mayıs Cuma günü saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.
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