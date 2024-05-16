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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:58
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

        Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte İstanbulspor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

        Sivas temsilcisinde İbrahim Akdağ kırmızı kart, Achillas Poungouras ise sarı kart cezası nedeniyle yarınki maçta görev alamayacak.

        Kırmızı-beyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanı sıra Caner Osmanpaşa ile Bartuğ Elmaz, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda ligin 38. haftasındaki Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

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