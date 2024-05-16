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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:54 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:54
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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        Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Sivas Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkez kafeterya önüne yürüdü.

        Burada grup adına basın bildirisini okuyan Tıp Fakültesi öğrencisi Cemal Erdem Toy, soykırım bitene kadar, işgalciler Filistin'den gidene kadar eylemlere, protestolara devam edeceklerini söyledi.

        İsrail'in, Gazze'nin tamamını toplama kampına çevirdiğini aktaran Toy, "Hiçbir hukuk ve ahlak kuralı tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde adeta bir soykırım yapılmaktadır. İnsanların gidebilecekleri hiçbir yer yok ve en son sığındıkları hastaneler de bombalanmakta." dedi.

        Toy, İsrail'in gittikçe zalimliğini ve zulmünü artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Geçmişteki tüm zalimler gibi İsrail'in de tarihin kara sayfalarında adı geçecek ve lanetle anılacak. Bugün senin zulmüne susanlar, senin yanında olup zulme yardımcı olanlar da hesap vermekten ve yargılanmaktan kurtulamayacak. Bizler Gazze'yi unutmadığımız, unutturmadığımızda, elimizden geleni yaptığımızda eylemlerimiz ile yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda zulmedenlerin hangi akıbete uğrayacaklarını göreceğiz."

        Gruptakiler, açıklamanın ardından Filistinliler için dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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