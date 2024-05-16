Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbulspor ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 17.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak, mücadelede hakem Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

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