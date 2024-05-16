Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'taki heyelanda zarar gören tarım arazilerde hasar tespit çalışması yapıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle zarar gören 100 dönümlük tarım arazisinde hasar tespit çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'taki heyelanda zarar gören tarım arazilerde hasar tespit çalışması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle zarar gören 100 dönümlük tarım arazisinde hasar tespit çalışması yapıldı.

        İlçede 12 Mayıs'ta etkili olan sağanağın ardından Bağlar mevkisinde toprak kayması sonucu 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

        Heyelan bölgesinde zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılırken, DSİ ve Sulama Birliği zarar gören sulama hatlarının onarımına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Netanyahu ve Savunma Bakanı arasında kriz
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Rezervlerde 3 yılın en güçlü haftalık artışı
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Filistin Farkındalık" sergisi açıldı
        Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Filistin Farkındalık" sergisi açıldı
        Sivas'ta muhtarlar toplantısı yapıldı
        Sivas'ta muhtarlar toplantısı yapıldı
        Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü