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        Akıncılar'da çiftçilere fide dağıtıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:09
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        Akıncılar'da çiftçilere fide dağıtıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı.

        Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü, İl Özel İdaresince finanse edilen, Akıncılar Belediyesi tarafından desteklenen "Üretiyorum O Halde Varım" projesi kapsamında düzenlenen fide dağıtım programına Sivas Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

        Dağıtımın ardından Akıncılar Belediyesine ait üretim tesisini gezen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkanı Murat Sevinç'ten bilgi aldı.

        Sevinç, proje kapsamında 220 bin domates ve 100 bin kapya biber fidesi dağıttıklarını, çiftçilere hibe destekli fide dağıtımına devam edeceklerini belirtti.

        Daha farklı projelerle çiftçiye destek olacaklarını dile getiren Sevinç, "Ekilen bu ürünlere alım garantisi vereceğiz, ilçede salça üretimi yaparak ekonomiye katkı sağlayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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