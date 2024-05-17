Akıncılar'da çiftçilere fide dağıtıldı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çiftçilere domates ve biber fidesi dağıtıldı.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü, İl Özel İdaresince finanse edilen, Akıncılar Belediyesi tarafından desteklenen "Üretiyorum O Halde Varım" projesi kapsamında düzenlenen fide dağıtım programına Sivas Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.