Akıncılar'da heyelan köy grup yoluna zarar verdi

İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan, yolun onarımı için gerekli çalışmaların bir an önce başlayacağını söyledi.

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