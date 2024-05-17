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        Akıncılar'da heyelan köy grup yoluna zarar verdi

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 17.05.2024 - 17:13
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        Akıncılar'da heyelan köy grup yoluna zarar verdi
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunda hasar oluştu.

        İlçede etkili olan sağanağın ardından, köy grup yolunda heyelan meydana geldi.

        Heyelanın ardından bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, heyelan bölgesinde tedbirleri aldı.

        İlçe Özel İdare Müdürü Selahaddin Demirhan, yolun onarımı için gerekli çalışmaların bir an önce başlayacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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