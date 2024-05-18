Sivas'ta THM korosu konser verdi

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Devlet Türk Halk Müziği koro müdürü Davut Kaya da izledi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Ömer Korçum yönetimindeki koro ses sanatçıları, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini solo ve koro halinde seslendirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.