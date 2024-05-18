Sivas'ta THM korosu konser verdi
Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği korosu Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği korosu Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Ömer Korçum yönetimindeki koro ses sanatçıları, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini solo ve koro halinde seslendirdi.
Konsere ilgi gösteren müzikseverler salonda yer bulamayınca merdivenlere oturarak konseri dinledi.
Konser sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, koro şefi Ömer Korçum'a çiçek takdim etti.
Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Devlet Türk Halk Müziği koro müdürü Davut Kaya da izledi.
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