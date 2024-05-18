Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta THM korosu konser verdi

        Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği korosu Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta THM korosu konser verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren amatör seslerden oluşan Türk Halk Müziği korosu Müzeler Haftası etkinlikleri kapsamında konser verdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Ömer Korçum yönetimindeki koro ses sanatçıları, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini solo ve koro halinde seslendirdi.

        Konsere ilgi gösteren müzikseverler salonda yer bulamayınca merdivenlere oturarak konseri dinledi.

        Konser sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, koro şefi Ömer Korçum'a çiçek takdim etti.

        Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Devlet Türk Halk Müziği koro müdürü Davut Kaya da izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Wall Street'te Türk bayrağı
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap

        Benzer Haberler

        Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Akıncılar'da heyelan köy grup yoluna zarar verdi
        Akıncılar'da heyelan köy grup yoluna zarar verdi
        Fakülte birincisi depremzede Seyran'ı mezuniyetinde duygulandıran sürpriz
        Fakülte birincisi depremzede Seyran'ı mezuniyetinde duygulandıran sürpriz
        Suşehri ve Şarkışla'da "Engelliler Haftası" etkinliği düzenlendi
        Suşehri ve Şarkışla'da "Engelliler Haftası" etkinliği düzenlendi
        Akıncılar'da çiftçilere fide dağıtıldı
        Akıncılar'da çiftçilere fide dağıtıldı
        Trafik kazasında kızını kaybeden anne: Bir canın karşılığı para cezası mı o...
        Trafik kazasında kızını kaybeden anne: Bir canın karşılığı para cezası mı o...