Sivas'ta sahipsiz köpeklerin 17 yerinden ısırdığı Belinay estetik ameliyat olacağı günü bekliyor

HALİFE YALÇINKA - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sahipsiz 7 köpeğin saldırısına uğrayarak yüzü başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 11 yaşındaki Belinay Özbek, aradan geçen zamana rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Yıldırım Mahallesi'nde 2022 yılında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Belinay, komşularının yardımıyla kurtarıldı.

Bir süre hastanede yatan ve tedavisi evinde devam eden Belinay'ın vücudunun çeşitli yerlerinde derin izler oluştu.

Belinay, estetik ameliyatla yara izlerinden kurtulacağı günü bekliyor.

Belinay Özbek, AA muhabirine, olay günü evden çıktığında köpeklerin çimlerin üzerinde yattığını söyledi. Köpeklerin kendisine bir şey yapmayacağını düşünerek yanlarından geçtiğini anlatan Belinay, "Biri bacağımdan tutunca diğerleri de geldi. O sıra bağırmaya başladım, bir komşumuz gelerek beni kurtardı." dedi. - "Çiftlikteki köpekler gibi sokaktaki köpekleri sevemiyorum çünkü onlardan korkuyorum" Babasının Kangal köpeği çiftliğinin olduğunu ve oradaki köpekleri çok sevdiğini belirten Belinay, "Çiftlikteki köpekler gibi sokaktaki köpekleri sevemiyorum çünkü onlardan korkuyorum. Çiftliğimizdeki köpekleri küçükken sevdim, beni tanıyorlar diye onlara alışkınım. Ama sokaktaki köpekleri sevemem, sokakta onları gördüğüm zaman korkuyorum. Yaşadığım o olay aklıma geliyor ve hemen uzaklaşıyorum." diye konuştu.

- "Sahipsiz köpekler herkesi ısırıyor, onun için toplanması daha iyi olur" Yaşadıklarının ilk günkü gibi aklında olduğunu dile getiren Belinay, şunları kaydetti: "İlk zamanlar uyuyamıyordum, rüyalar görüyordum, sokakta köpek gördüğüm zaman bacaklarım titriyor. Köpekleri seviyorum ama babamın çiftliğinde olanları seviyorum. Sahipsiz köpekler herkesi ısırıyor, onun için toplanması daha iyi olur. Bu nedenle okula yürüyerek gidemiyorum, servis ile gidiyorum. Aynı duyguları yaşıyorum, yine ısıracaklarını düşünüyorum. Bu nedenle toplatılmasını istiyorum."

- "Bu, Türkiye'nin kanayan bir yarası" Belinay'ın, ilçede Kangal köpeği üretim çiftliği bulunan babası İsmail Özbek ise 7 sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kızının vücudunda 17 derin yara oluştuğunu söyledi. Kızının estetik ameliyat için 18 yaşını beklemesi gerektiğini aktaran Özbek, "Bu, Türkiye'nin kanayan bir yarası. O canlar bize Allah'ın bir emaneti, aynı dünyayı paylaşmak zorundayız." diye konuştu. Kızının, hala olayın şokunu atlatamadığını vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"Çocuğumun travmasını atlatması için çok emek sarf ettik. Çocuğum Kangal köpeği çiftliğinde büyüyor, köpekleri, doğayı, hayvanları seven bir çocuk. Buna rağmen atlatamıyor. Bu olayları yaşamayanlar gözlerini kapatarak empati yapsın. Kendi çocuklarını ya da yakınlarından birinin çocuğunu 7 köpeğin ortasında kanlar içerisinde gördüklerinde beni çok iyi anlayacaklar. Bunun bir daha hiçbir çocuğa olmasını istemediğim için bunları söylüyorum. Belediyeler bu işle ilgili ellerinden geleni yapmaya çalışıyor ama hayvan hakları savunucuları gelip, belediyeleri basıyor ve belediyelerin ellerini bağlıyor. Hayvan hakları savunucuları dernek kuruyor, savunuculuk yapıyor. Sosyal medya üzerinden toplanıp 'biz hayvanseveriz' diyorlar. Hayvan sevmek bu değil, hayvan sevmek alıp o hayvanı evinde beslemektir. Sokak hayvanı diye bir kavram olmadığı için hayvanlar sokaklara bırakılmamalı. Eğer sokaktaki hayvanları sevmek istiyorsanız buradan bir acılı baba olarak size sesleniyorum, götürün, evinizde, bahçenizde sevin, hiç kimseyle uğraşmayın."