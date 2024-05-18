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        Akıncılar'da heyelanda zarar gören köy grup yolu onarıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunun onarımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:14
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        Akıncılar'da heyelanda zarar gören köy grup yolu onarıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunun onarımı yapıldı.

        İlçede etkili olan sağanağın ardından köy grup yolunda heyelan meydana geldi.

        Heyelanın ardından bölgeye giden İlçe Özel İdaresi ekipleri, Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunu onararak ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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