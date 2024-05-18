Akıncılar'da heyelanda zarar gören köy grup yolu onarıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunun onarımı yapıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde heyelan nedeniyle Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunun onarımı yapıldı.
İlçede etkili olan sağanağın ardından köy grup yolunda heyelan meydana geldi.
Heyelanın ardından bölgeye giden İlçe Özel İdaresi ekipleri, Derecik, Uğrunca, Sıyrındı köy grup yolunu onararak ulaşıma açtı.
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