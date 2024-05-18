Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
İ.I. (47) idaresindeki 58 ACY 486 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Altınyayla-Pınarbaşı Kavşağı'nda, S.B'nin (60) kullandığı 27 AVG 369 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile L.I. (84), S.I. (85), Z.G. (44), N.I. (40), N.I. (10), G.B. (55), B.B. (25), A.B. (21) ve M.B. (20) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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