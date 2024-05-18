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        Sivas'ta ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:06
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        Sivas'ta ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü öldü, eşi yaralandı
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        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

        A.O.K. (68) idaresindeki plakasız ATV, ilçeye bağlı Tavza köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile eşi S.K. (68), Doğanşar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        A.O.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        S.K. ise ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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