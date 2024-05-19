CHP Sivas İl Başkanlığınca Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenden sonra basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Abdulvahap Gazi Doğan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençlere armağan etmenin yanında, Cumhuriyet'i de onlara emanet ettiğini söyledi.

Türkiye'nin gençlerden çok şey beklediğini belirten Doğan, "Umudumuzu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz." dedi.