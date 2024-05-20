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        Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:43
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        Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı
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        Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine gece saatlerinde bir kirpi girdi.

        Bu sırada nöbette olan itfaiye personeli, hayvanın boynunda plastik halka olduğunu fark etti.

        Görevliler, boynundaki halkayı kesici alet yardımıyla hayvana zarar vermeden çıkardı.

        Kirpi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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