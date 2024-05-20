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        Sivas'ta dilencilere yönelik denetimler artırılacak

        Sivas'ta zabıta ekiplerinin, günlük topladıkları miktar 2 ile 5 bin lirayı bulduğu belirtilen dilencilere yönelik denetimlerini yoğunlaştıracağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:05 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:05
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        Sivas'ta dilencilere yönelik denetimler artırılacak
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        Sivas'ta zabıta ekiplerinin, günlük topladıkları miktar 2 ile 5 bin lirayı bulduğu belirtilen dilencilere yönelik denetimlerini yoğunlaştıracağı bildirildi.

        Sivas Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Çayır, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin birçok ilinde olduğu gibi kentte de son dönemde artan dilenciliğin halkın huzurunu ve vicdanını rahatsız edecek seviyeye ulaştığını ve bu durumun bir meslek haline geldiğini söyledi.

        Ortaya çıkan görüntünün şehrin imajını da olumsuz etkilediğini belirten Çayır, "Toplumu derinden rahatsız eden ve sosyal kökleri itibarıyla çeşitlilik arz eden bu problemle mücadele hem çok yönlü hem de çok aktörlü olmalıdır." dedi.

        Dilenci sorununun çözümü noktasında emniyet teşkilatının katkı ve desteklerinin önemli olduğunu vurgulayan Çayır, "Hem kamu hem de toplum olarak birlikte çaba gösterdiğimizde hızlı ve kalıcı sonuç alınabileceğinin bilinmesi gerekir." diye konuştu.

        Çayır, dilencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimlerin artırılacağını dile getirerek, "Geçtiğimiz hafta dilencilere yönelik yapılan uygulamalarda el konulan maddi kaynak kamuya gelir olarak irat edilmektedir. Bir dilencinin günlük olarak topladığı miktar değişmekle birlikte 2 ile 5 bin lira arasındadır. Bu aya vurulduğu zaman ciddi manada bir rakam elde ediliyor." ifadelerini kullandı.

        Zabıta Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Eyüp Yazıcı ise bazı dilencilerin topladıkları paraları baston ve ekmek içerisine, çocuk bezlerine sakladıklarını gördüklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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