Hafik'te polis ekiplerinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Vatandaşlara telefonlarına "ödül kazandınız", "hakkınızda icra takibi başlatıldı" ve benzeri şeklinde gelen mesajlara itibar etmemesi uyarısında bulunan polisler, internet alışverişlerinde de dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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