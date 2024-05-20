Sivas'ta kurban pazarı yer tahsisleri kurayla belirlenecek

Sivas Belediyesine ait hayvan pazarında satış yapmak isteyenler için çadır ve padok yerleri kura çekimi ile belirlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayvan pazarında satış yapmak isteyenler için yer tahsisi başvuruları yarın başlayıp 28 Mayıs Salı günü saat 17.00’de sona erecek.

Müracaatlar Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılacak.

Pazar alanında bulunan çadır yerleri için 29 Mayıs Çarşamba saat 14.00'te, padok yerleri için ise yine aynı gün saat 15.00'te Zabıta Müdürlüğünde kura çekimi yapılacak.