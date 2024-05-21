Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Türk Mutfağı Haftası'nda Sivas'ın tescilli kahvaltılıkları tanıtıldı

        Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Sivas'ta aralarında tescilli ürünlerin de bulunduğu kahvaltılıklar ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Mutfağı Haftası'nda Sivas'ın tescilli kahvaltılıkları tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Sivas'ta aralarında tescilli ürünlerin de bulunduğu kahvaltılıklar ikram edildi.

        Hamidiye Millet Bahçesi'nde bulunan lokantada gerçekleştirilen programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, haftanın amacının zengin Türk mutfağını dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

        Türk mutfağının dünyada adından söz ettiren zenginliğe sahip olduğunu belirten Şimşek, "Sivas'ın da zengin bir mutfağa sahip olmasından dolayı gururluyuz. Burada birçok medeniyetler hüküm sürmüş ve kültürler yaşamış. İşte bu medeniyetlerin ve kültürlerin birikimlerinden süzülen ve bize yansıyan çok köklü, geniş bir mutfağa sahibiz." dedi.

        Şimşek, Sivas'ın gastronomi şehirleri ağına dahil olması için çalıştıklarını dile getirerek, "Coğrafi işaret alan lezzetlerimizin, ürünlerimizin sayısını artırmak için büyük bir çaba içerisinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Birçok üründe coğrafi işaret aldık, birçoğunda yine başvurumuzu yaptık." diye konuştu.

        Sivas katmeri ve ketesi, pastırma, Gürün dut pekmezi, Ulaş etli pidesi ve Zara balı başta olmak üzere birçok ürünün coğrafi işaret belgesinin olduğunu aktaran Şimşek, bu ürünlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise Sivas'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını aktararak, kentin Türk mutfağının çok zengin örneklerinden birine sahip olduğunu belirtti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl üçüncüsünün gerçekleştiğini ifade etti.

        Erdoğan, Türk mutfağının sağlıklı ve geleneksel yönünü ortaya koymak için haftanın yurt içinde ve yurt dışında etkinliklerle kutlandığını sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından katılımcılara Sivas'ın coğrafi işaret belgesi almış ürünlerinin de yer aldığı kahvaltılıklar ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Şoke eden hırsızlık! Yanan kamyonu çaldılar
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Hadise'nin iki hâli
        Hadise'nin iki hâli
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        Web aramaları da ‘yapay’ oluyor
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden derbi açıklaması
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Ödüllü su altı fotoğrafçısı görüntüledi
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları

        Benzer Haberler

        Mantar toplarken karaca yavrusunu bitkin buldu; evinde bakıma aldı
        Mantar toplarken karaca yavrusunu bitkin buldu; evinde bakıma aldı
        Sivas'ta kurban pazarı yer tahsisleri kurayla belirlenecek
        Sivas'ta kurban pazarı yer tahsisleri kurayla belirlenecek
        Hafik'te polis ekiplerinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
        Hafik'te polis ekiplerinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
        Sivas'taki müzede tabiat tarihi 3 bin örnekle anlatılıyor
        Sivas'taki müzede tabiat tarihi 3 bin örnekle anlatılıyor
        Sivas'ta dilencilere yönelik denetimler artırılacak
        Sivas'ta dilencilere yönelik denetimler artırılacak
        Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Sivas'ta boynu plastik halkaya sıkışan kirpiyi itfaiye ekipleri kurtardı