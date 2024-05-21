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        Sivas'ta 5 samanlık ve 2 ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 13:29 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:29
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        Sivas'ta 5 samanlık ve 2 ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Yelkesen köyünde İbrahim Yavuz, Mehmet Yavuz, Kadir Yavuz ve Fatih Yavuz'a ait bitişik haldeki ahır ve samanlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında, 5 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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