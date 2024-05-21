Sivas'ta 5 samanlık ve 2 ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu

Yangında, 5 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yelkesen köyünde İbrahim Yavuz, Mehmet Yavuz, Kadir Yavuz ve Fatih Yavuz'a ait bitişik haldeki ahır ve samanlıklarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çıkan yangında 5 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi, 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

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