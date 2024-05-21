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        Sivasspor'da, Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:52
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        Sivasspor'da, Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
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        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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