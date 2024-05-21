Sivasspor'da, Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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