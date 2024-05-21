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        Sivas'ta devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:13
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        Sivas'ta devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ta kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Sivas-Erzincan kara yolunda seyreden S.D. yönetimindeki 58 NH 386 plakalı kamyon, Çukurbelen köyü yakınlarında yolun karşısına geçerek devrildi.

        Kazada araçta bulunan Ö.Ç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve T.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunun Sivas istikameti bir süre araç trafiğine kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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