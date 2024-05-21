Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta kaybolan 90 yaşındaki kişi dağlık alanda bulundu

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Hasan Ünal'a dağlık alanda ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 22:05 Güncelleme: 21.05.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta kaybolan 90 yaşındaki kişi dağlık alanda bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ın Doğanşar ilçesinde kayıp olarak aranan 90 yaşındaki Hasan Ünal'a dağlık alanda ulaşıldı.

        Çalıcı köyünde yaşayan Alzheimer hastası Hasan Ünal dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.

        Gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Dron ve iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarında 90 yaşındaki Ünal, köye yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta dağılık alanda bulundu.

        İlk tedavisi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Ünal hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        Afet riski altındaki alanlarla ilgili kanun Resmi Gazete'de
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Benitez iddiası!
        Benitez iddiası!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Sivas'ta kamyon bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Sivas'ta devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen kamyondaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sivasspor'da, Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da, Kayserispor maçının hazırlıkları başladı
        Sivas'ta ziraat mühendisi adayları uygulama bahçesini ziyaret etti
        Sivas'ta ziraat mühendisi adayları uygulama bahçesini ziyaret etti
        Sivas'ta 5 samanlık ve 2 ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu
        Sivas'ta 5 samanlık ve 2 ahırda çıkan yangında 9 büyükbaş hayvan telef oldu
        Türk Mutfağı Haftası'nda Sivas'ın tescilli kahvaltılıkları tanıtıldı
        Türk Mutfağı Haftası'nda Sivas'ın tescilli kahvaltılıkları tanıtıldı