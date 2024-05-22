Kangal'da çiftçilere sarı pas hastalığı uyarısı

Kangal Ziraat Odası, çiftçileri sarı pas hastalığına karşı uyardı.

Kangal Ziraat Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Başkanı Basri Çoban, ilçede ekili alanlarda incelemelerde bulunarak çiftçilere sarı pas hastalığı uyarısı yaptı.

Geçen yıl ekinlerde ciddi verim kaybına neden olan sarı pas hastalığına karşı ilaçlama yapılması gerektiğini vurgulayan Çoban, arazi kontrollerinde hastalığa sıkça rastladıklarını belirtti.

Çoban, sarı pas hastalığının önceki yıllara göre bu yıl daha erken görülmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti: