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        Kangal'da çiftçilere sarı pas hastalığı uyarısı

        Kangal Ziraat Odası, çiftçileri sarı pas hastalığına karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:58
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        Kangal'da çiftçilere sarı pas hastalığı uyarısı
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        Kangal Ziraat Odası, çiftçileri sarı pas hastalığına karşı uyardı.

        Kangal Ziraat Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Başkanı Basri Çoban, ilçede ekili alanlarda incelemelerde bulunarak çiftçilere sarı pas hastalığı uyarısı yaptı.

        Geçen yıl ekinlerde ciddi verim kaybına neden olan sarı pas hastalığına karşı ilaçlama yapılması gerektiğini vurgulayan Çoban, arazi kontrollerinde hastalığa sıkça rastladıklarını belirtti.

        Çoban, sarı pas hastalığının önceki yıllara göre bu yıl daha erken görülmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere bu konuda çiftçilere gerekli desteklerin verilmesi gerektiğini daha önce söyledik. Tedbirler alınmalı, çiftçilerimiz bu hastalığa karşı ilaçlama yapmalı. Ayrıca arazide inceleme yapılarak azot eksikliği gibi unsurlar tespit edilerek bu konuda tedbir alınmalı. Kangal Ziraat Odası olarak ekili arazilerde incelemelerde bulunuyoruz ve gerekli uyarıları yapıyoruz. Mevsimsel yağışlarda göz önüne alındığında ilaçlamanın acilen yapılması gerekmektedir. Bu konudaki çalışmalarımız devam edecek."

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