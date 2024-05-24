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        Akıncılar'da iç hat dolmuş seferleri başlayacak

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 8 mahalleye dolmuş durağı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:54
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        Akıncılar'da iç hat dolmuş seferleri başlayacak
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 8 mahalleye dolmuş durağı yapıldı.

        İlçe Belediyesi tarafından başlatılan çalışmada 8 mahallede belirlenen bölgelere dolmuş durağı konuldu.

        Dolmuş seferlerinin en kısa zamanda başlayacağını belirten Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, "İç hat dolmuş seferlerini başlatarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Seferler başladığı zaman bütün vatandaşlarımız istedikleri bölgeye rahatlıkla gidecekler." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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