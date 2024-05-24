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        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, taraftarı "Anadolu derbisi"ne davet etti:

        HALİFE YALÇINKAYA - EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın sahalarında Mondihome Kayserispor ile yapacakları maça tüm taraftarları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:38
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        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, taraftarı "Anadolu derbisi"ne davet etti:
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        HALİFE YALÇINKAYA - EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın sahalarında Mondihome Kayserispor ile yapacakları maça tüm taraftarları davet etti.

        Uygun, AA muhabirine, Anadolu derbilerinin diğer derbilerden farklı olduğunu söyledi.

        Bursa ile Eskişehir, Sakarya ile Kocaeli, Kayseri ile Sivas, Malatya ile Elazığ arasında takımların birbiriyle olan bağlılığını artıran, rekabeti, sevgiyi ve takımlara olan aşkı artıran derbiler oynandığını belirten Uygun, "O yüzden bu derbinin kıymetini bilmemiz lazım. Kayserispor'a da hizmet ettim, şimdi Sivasspor'a hizmet ediyorum." diye konuştu.

        Sivasspor ve Kayserispor'un ligde kalmayı garantilediğini aktaran Uygun, "Centilmenlik, dostluk ve sevgi çerçevesi içerisinde dostluğun kazandığı, sevginin pekiştiği, kardeşliğin beraber olduğu, rekabetin arttığı güzel bir Anadolu derbisine hazır olmamız dileğiyle inşallah birlikte başarırız." ifadesini kullandı.

        - "Taraftarımız belki bazı futbolcularımızı son kez izleyecek"

        Kayserispor ile yapacakları son hafta maçının ardından bazı futbolcuların kırmızı-beyazlı ekibe veda edebileceğini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

        "Taraftarımız 'Rey Manaj senden bir tane daha yok' diyerek onu gönüllerine bastı. Böyle bir süreç yaşarsa bir daha izleyemeyecekler. Son kez Rey Manaj formalarını giysinler, stada gelsinler. Takımımızda emektarlık yapan, çok büyük hizmetlerde bulunmuş arkadaşlarımız var ve belki onlarla da yollarımızı ayıracağız, onlara sevgi gösterisinde bulunsunlar. Bu sezon gösterdikleri performanstan dolayı her bir futbolcuma tezahüratta bulunsunlar. Bu süreç içerisinde onları tribünde toplanmaya ben de davet ediyorum. Gelin, bir ve birlikte olalım, birimiz hepimiz için olalım. Hepimiz de Sivasspor'un başarısı ve güzelliği için tribünde yerimizi alalım ve hep beraber taraftarlarımıza sevgi ve saygımızı sunalım."

        Uygun, karşılaşmada genç oyunculara da forma şansı vermeyi planladığını ifade ederek, "Genç oyuncularımızdan ikisi sakat, birisi oynayacak, birisini de göreceğiz. Dolayısıyla iki gencimizi göreceğiz, sakatlığı geçerse belki üçüncüyü de görebiliriz. Daha çok sözleşmesi devam eden futbolcularla ne yapabiliriz, onu görmek adına sahada olacağız ve ona göre değerlendireceğiz." diye konuştu.

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