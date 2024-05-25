Sivas'ta karın boşluğunda biriken kan vücuduna nakledilen kedi hayata tutundu
Sivas'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki "Boncuk" isimli kedinin karın boşluğunda biriken kan, tekrar vücuduna nakledildi.
Sivas'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki "Boncuk" isimli kedinin karın boşluğunda biriken kan, tekrar vücuduna nakledildi.
Zekeriya Akkaya'nın tekir cinsi kedisi Boncuk'un karın boşluğunda, virüs ve kalp hastalığı nedeniyle kan birikmeye başladı.
Veteriner hekim İbrahim Özmen, kliniğine getirilen Boncuk'un karın boşluğunda biriken kanı damar yoluyla kediye nakletti.
Özmen, bir süre kontrol altında tuttukları kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
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