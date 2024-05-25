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        Sivas'ta karın boşluğunda biriken kan vücuduna nakledilen kedi hayata tutundu

        Sivas'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki "Boncuk" isimli kedinin karın boşluğunda biriken kan, tekrar vücuduna nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:29
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        Sivas'ta karın boşluğunda biriken kan vücuduna nakledilen kedi hayata tutundu
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        Sivas'ta virüs ve kalp hastalığı sebebiyle 6 yaşındaki "Boncuk" isimli kedinin karın boşluğunda biriken kan, tekrar vücuduna nakledildi.

        Zekeriya Akkaya'nın tekir cinsi kedisi Boncuk'un karın boşluğunda, virüs ve kalp hastalığı nedeniyle kan birikmeye başladı.

        Veteriner hekim İbrahim Özmen, kliniğine getirilen Boncuk'un karın boşluğunda biriken kanı damar yoluyla kediye nakletti.

        Özmen, bir süre kontrol altında tuttukları kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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