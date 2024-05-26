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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde hafif ticarin aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:09 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:09
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        Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sivas’ın Suşehri ilçesinde hafif ticarin aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        R.T. yönetimindeki 49 ACC 648 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında devrildi.

        Kazada araçta bulunan H.T. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile F.T. yaralandı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Suşehri Belediye Başkanvekili Önder Bayram, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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