Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını yaraladı

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanlarda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K'nin silahı, temizlerken ateş aldı.

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