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        Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını yaraladı

        Sivas'ta güvenlik görevlisi, silahını temizlediği sırada kazara mesai arkadaşını yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:28
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        Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken kazara mesai arkadaşını yaraladı
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        Sivas'ta güvenlik görevlisi, silahını temizlediği sırada kazara mesai arkadaşını yaraladı.

        İddiaya göre, Kadıburhanettin Mahallesi'nde bir kuruma ait lojmanlarda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.K'nin silahı, temizlerken ateş aldı.

        Mermi çekirdeği, mesai arkadaşı T.Y'nin boynuna isabet etti.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        M.A.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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