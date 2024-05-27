Sivas'ta çöpten elde edilen enerjiyle domates üretilen serada hasat yapıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediyesi ve özel sektör işbirliğiyle kurulan, çöpten elde edilen enerjiyle domates üretilen serada, hasat programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda hayata geçirilen proje, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Düzenli depolamadan elde edilen metan gazı ile 2 bin 400 kilovatsaat enerji üretilen tesisin yanında 50 dönümlük alanda kurulan Hollanda usulü modern topraksız cam serada, salkım domates yetiştiriliyor. Hasat edilen domatesler Hollanda, Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor.