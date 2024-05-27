Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 09 ACT 250 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.E. ve K.K.S. yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.