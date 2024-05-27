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        Sivas Uluslararası Film Festivali başladı

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:23
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        Sivas Uluslararası Film Festivali başladı
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin kuruluşunun 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali başladı.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 7 bin yıllık tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas'ın, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra eşsiz doğası, geleneksel el sanatları ve yöresel mutfağı ile de ön plana çıktığını söyledi.

        Sivas'ın bu zenginlikleri ile çoğu zaman filmlere, belgesellere ve dizilere de konu olduğunu belirten Şimşek, "Şüphesiz Sivas’ın bu eşsiz birikimini dünyaya duyurmak, tüm zenginliklerini tanıtmak ve herkese anlatmak için sinema sektörünün de gelişmesi ve film yapımcılarına fırsat verilmesi çok önemli." dedi.

        Vali Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi öncülüğünde valilik ve belediyenin destekleriyle Sivas'ın sinema alanında ilk kez film festivaline ev sahipliği yaptığını, bunun heyecanını yaşadığını ifade ederek, "İnanıyorum ki bu festival, şehrimizde bir kültür sanat rüzgarı da estirecek, sinemaya ilgi duyan herkes ilimizi daha yakından tanıma fırsatı bulacak Bu etkinlik, şehrimizin dizi, sinema ve belgeseller ile de anılmasına vesile olacaktır." diye konuştu.

        Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun da Sivas'ın Selçuklu'ya bir dönem başkentlik yapmış, Osmanlı'nın eyalet merkezi, Cumhuriyeti'n de kurulmasına öncülük etmiş kadim bir şehir olduğunu söyledi.

        Sivas'ın tarih, kültür, sanat ve edebiyatla öne çıktığını vurgulayan Uzun, "Bu kimlik dokusunu kaybetmemiş olan kadim bir şehirdir. Bu şehirde uluslararası film festivali düzenlenmesi ve bizlerin de buna ev sahipliği yapması mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

        Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da ilk kez düzenledikleri film festivaline katkı sunanlara teşekkür ettiğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından yönetmen Kerime Şenyücel söyleşiye katıldı.

        Sivas'ta 5 gün sürecek festivalde yönetmenler, senaristler ve birçok oyuncu kentte sinemaseverlerle buluşacak. Kapanış programında ise finale kalan eserlerin sahiplerine ödül verilecek.

        İlki düzenlenen festivale farklı ülkelerden 2 bin 328 filmle başvuru yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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