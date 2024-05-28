Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Sivas'ta aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sivas’ta aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
S.K. (21) yönetimindeki 07 APS 835 plakalı otomobil, Kadı Burhanettin Mahallesi Millet Bahçesi yakınlarında aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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