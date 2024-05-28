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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, öğrencileri ziyaret etti

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:12
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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, öğrencileri ziyaret etti
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, öğrencileri ziyaret etti.

        İlçede bulunan 80. Yıl İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Sevinç, öğrencilerle bir süre sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

        Sevinç, "Öğrencilerimiz bizim göz bebeğimiz. Zaman zaman onları ziyaret ederek sorunlarını dinleyeceğiz ve isteklerini yerine getireceğiz." dedi.

        Okul ziyaretlerinin süreceğini belirten Sevinç, öğrencilerle buluşmaya devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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