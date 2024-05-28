Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

        TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas-Divriği, Sivas-Turhal arası gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:10 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas-Divriği, Sivas-Turhal arası gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

        TCDD'den yapılan açıklamada, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas, Taşlıdere, Tecer, Kayapınar, Karasar, Eskiköy, Ayvaz, Karagöl, Köroğlu, Bozarmut, Kangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göçentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği (Sivas il sınırları), 3-14 Haziran'da ise Sivas, Yapı, Kalın, Yıldızeli, Subaşı, Çamlıbel, Çizözü, Topulyurdu, Yeşilyurt, Kunduz, Artova, Yenice, Ulusulu, Göçenli, Güzelbeyli, Yıldıztepe, Zile, Turhal'da (Sivas ve Tokat il sınırları) gar ve istasyonlar arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.

        Mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması nedeniyle tehlike oluşturduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belirtilen demir yolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları önemle duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin
        Putin'den Batı'ya: Kimle oynadığınızı bilin
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class dönecek
        Milli voleybolcular business class dönecek
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        DSÖ ve UNICEF: Avrupa genelinde kızamık vakaları artıyor
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        Ölüm anında kahramanlık hikâyesi
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        'Evde Tek Başına' evi satılık!
        'Evde Tek Başına' evi satılık!

        Benzer Haberler

        Ayının saldırdığı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu
        Ayının saldırdığı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu
        Bisikletle gelip, kangal köpeğini çaldığı anlar kamerada
        Bisikletle gelip, kangal köpeğini çaldığı anlar kamerada
        Ayının saldırdı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu
        Ayının saldırdı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu
        Sivas'ta kaçak tütün ve sigara ele geçirildi
        Sivas'ta kaçak tütün ve sigara ele geçirildi
        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, öğrencileri ziyaret etti
        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç, öğrencileri ziyaret etti
        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü