TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD Genel Müdürlüğü, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas-Divriği, Sivas-Turhal arası gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

TCDD'den yapılan açıklamada, 29 Mayıs-14 Haziran'da Sivas, Taşlıdere, Tecer, Kayapınar, Karasar, Eskiköy, Ayvaz, Karagöl, Köroğlu, Bozarmut, Kangal, Çetinkaya, Avşar, Güneş, Göçentaşı, Cürek, Demirdağ, Divriği (Sivas il sınırları), 3-14 Haziran'da ise Sivas, Yapı, Kalın, Yıldızeli, Subaşı, Çamlıbel, Çizözü, Topulyurdu, Yeşilyurt, Kunduz, Artova, Yenice, Ulusulu, Göçenli, Güzelbeyli, Yıldıztepe, Zile, Turhal'da (Sivas ve Tokat il sınırları) gar ve istasyonlar arasında ilaçlama çalışması yürütüleceği belirtildi.