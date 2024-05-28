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        Sivas Belediyesinden cenaze nakliyle ilgili iddialara ilişkin açıklama

        Sivas Belediyesinden, yerel bir gazetedeki Ağrı'ya cenaze nakliyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 17:14 Güncelleme: 28.05.2024 - 17:14
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        Sivas Belediyesinden cenaze nakliyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
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        Sivas Belediyesinden, yerel bir gazetedeki Ağrı'ya cenaze nakliyle ilgili iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, haberin ardından Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi.

        Yakınları, vefat eden 2 kişinin Mezarlık İşleri Müdürlüğüne Ağrı'ya cenaze nakil işlemleri için başvuruda bulunduğu aktarılan açıklamada, ilgili personelin konuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

        Nakil işlemi için Ağrı Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ile görüşme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan görüşmeler neticesinde geçmiş dönemlerde olduğu gibi iki farklı taşıma yöntemi teklif edilmiştir. İlk olarak cenazenin kara yoluyla Erzincan iline kadar nakledilmesi, buradan da Ağrı Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü aracına alınarak söz konusu şehre nakledilebileceği ifade edilmiştir. Diğer bir seçenek olarak ise cenazenin hava yoluyla Ağrı’ya gönderilebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine cenaze yakınları tarafından uçakla nakil işleminin zahmetli olduğu ifade edilerek kara yolu seçeneği üzerinde görüşülmüştür. Bu sırada yapılan telefon görüşmeleri neticesinde cenaze sahiplerinin bir ambulans ayarladıkları ve nakil işlemini kendi imkanlarıyla yapacakları dile getirilmiştir."

        Görüşmenin ardından cenaze sahiplerinin müdürlükten ayrıldığı aktarılan açıklamada, "Cenaze sahipleri, aynı gün farklı bir araçla taşıma yaparak bu durumu cep telefonuyla kayıt altına alıp, Sivas Belediyesinin kendilerine yardımcı olmadığı yönünde bir gazeteye demeç vermişlerdir. Konunun muhatabı olan belediyemize görüş sorulmadan doğrudan tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek yapılan haberde ise kurumumuz haksız şekilde eleştirilerin odağı haline getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, belediyenin mezarlık hizmetleri ve cenaze işlemlerinde vatandaşın acılı gününde yanında yer aldığı, ücretsiz hizmet verdiği de belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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