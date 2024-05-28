Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor'da Samba Camara ameliyat edildi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un savunma oyuncusu Samba Camara ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:32 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'da Samba Camara ameliyat edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un savunma oyuncusu Samba Camara ameliyat edildi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samba Camara, geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağ diz artroskopik menisküs ve kıkırdak operasyonu geçirdi. Aynı seansta futbolcunun daha önceki ameliyatında konulan metalik implantlar da çıkarıldı.

        Açıklamada, "Samba Camara'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Burdur'daki diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti
        Burdur'daki diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        İstek şarkı cinayetinde istenen ceza belli oldu!
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        "Risk primimiz son 4 yılın en düşük seviyesinde"
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        Okulda korku dolu anlar: Veli sınıfı basıp öğretmene saldırdı
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        70'inci yaş partisine akın ettiler
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı

        Benzer Haberler

        Sivas Belediyesinden cenaze nakliyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
        Sivas Belediyesinden cenaze nakliyle ilgili iddialara ilişkin açıklama
        TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
        TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
        Ayının saldırdığı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu
        Ayının saldırdığı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu
        Bisikletle gelip, kangal köpeğini çaldığı anlar kamerada
        Bisikletle gelip, kangal köpeğini çaldığı anlar kamerada
        Ayının saldırdı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu
        Ayının saldırdı çiftçi, inekleri sayesinde kurtuldu
        Sivas'ta kaçak tütün ve sigara ele geçirildi
        Sivas'ta kaçak tütün ve sigara ele geçirildi