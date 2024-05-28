Sivasspor'da Samba Camara ameliyat edildi

Açıklamada, "Samba Camara'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samba Camara, geçirdiği sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağ diz artroskopik menisküs ve kıkırdak operasyonu geçirdi. Aynı seansta futbolcunun daha önceki ameliyatında konulan metalik implantlar da çıkarıldı.

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