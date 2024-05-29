Ulaş'ta muhtarlar derneği başkanlık seçimi yapıldı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar derneği başkanlık seçimi gerçekleştirildi.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde muhtarlar derneği başkanlık seçimi gerçekleştirildi.
Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen, 42 mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı seçimde tek aday olarak gösterilen Aşağıada Köyü Muhtarı Sebahattin Kartal oyların tamamını alarak dernek başkanı oldu.
Kendisine oy verenlere teşekkür eden Kartal, "Beni dernek başkanı olarak tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Altı dönemdir köy muhtarlığı yapıyorum. Sizlere layık olmaya çalışacağım, her şeyi ben bilirim demeyeceğim. Birlikte karar vereceğiz. İstişarelere açık olacağım. Hep birlikte muhtarlar derneğini bir adım ileriye götürebilirsek bu benim için onur olacaktır." diye konuştu.
Muhtarlar, Kartal'a yeni görevinde başarılar diledi.
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