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        Ulaş Gölü göçmen kuşları konuk ediyor

        Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:53
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        Ulaş Gölü göçmen kuşları konuk ediyor
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        Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü, göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

        Kış aylarında sessizliğe bürünen gölde, sakarmeke ve bazı yaban kuşlarının dönüşüyle güzel görüntüler oluştu.

        Ulaş Gölü'nde tesis işleten Kemal Arslan, AA muhabirine, gölün ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.

        Skarmeke ve bazı kuş türlerinin de göl içerisindeki sazlıkları yuva olarak kullandığını anlatan Arslan, "Şu anda kuşlar sazlıkların arasında yavrularını büyütüyor. Tesisimizde yeni sezon için hazırlıklara başladık. Kısa zamanda piknikseverler için işletme hazır hale gelecek." dedi.

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